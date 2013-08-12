Başbakanlık'tan Yurt gazetesine 'marjinal' benzetmesi

Başbakanlık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili, Yurt gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında bazı marjinal yayın organlarınca kasıtlı olarak uydurulan iddialar, tümüyle gerçek dışıdır" denildi.



Ümit Kozan'ın DHA'da yayımlanan haberinde yer alan, Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında bazı marjinal yayın organlarınca kasıtlı olarak uydurulan iddialar, tümüyle gerçek dışıdır. Spekülasyona dayalı bu tür asılsız iddiaların haber kisvesi altında sunulmasının, gazetecilik etiğiyle bağdaştırılamayacağı ortadadır. Başbakanımız, bayram namazı çıkışında basın mensuplarına açıkça ifade etmiş olduğu üzere, bayram programı çerçevesindeki özel mesaisini halen İstanbul dışında sürdürmektedir. Sayın Başbakanımız, kentsel dönüşüm seferberliğinin üçüncü adımını atmak üzere hafta sonu Bursa’da düzenlenecek olan programa katılmak suretiyle, mutat mesaisine başlamayı planlamaktadır."



Yurt gazetesinin bugün (12 Ağustos 2013) yayımladığı, 'Hastanede miydi?' başlıklı özel haberi şöyle:



Başbakan, bayram namazının ardından ortadan kayboldu. Bayramı İstanbul'da geçireceği söylenen ancak cuma namazına dahi gitmeyen Erdoğan'ın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından gözlerden kayboldu. Her yıl arefe günü anne ve babasının mezarını ziyaret eden Erdoğan, bu yıl geleneği bozdu ve birkaç gün önce ailesinin kabrine gitti. Ardından arefe günü AKP İstanbul il teşkilatında partililerle bayramlaşan Erdoğan, ilk gün Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kıldıktan sonra ortadan kayboldu. Cuma namazı için bile evinden çıkmayan Erdoğan'ın Çamlıca Kısıklı'daki evinin önünde gazeteciler bayram boyunca nöbet tuttu.



5 gün tedavi gördü



Bayram namazından çıktıktan sonra tatil için Rize'ye gideceği belirtilen Erdoğan, buraya da gitmedi. YURT, üç gündür kendisinden haber alınamayan Başbakanın nerede olduğunu araştırdı. YURT'a bilgi veren güvenilir kaynaklar Başbakanın rahatsızlandığını ve bayram boyunca hastanede yattığını öne sürdü. Geçen ay da ailesiyle birlikte İzmir’in Urla İlçesi'nde tatil yaptığı haberlerine dikkat çeken kaynaklar, "Başbakanın Urla'da tatil yapacağı açıklanmıştı. Ancak rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 5 gün tedavi gören başbakan daha sonra taburcu edildi" dedi.



Bayramda da hastanede



Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Erdoğan'ın durdurulamayan ishal nedeniyle 5 gün boyunca tedavi gördüğü belirtildi. Tatildeki tedavinin ardından bayramda da gazetecileri atlatmayı başaran Erdoğan'ın yine hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Her bayram, çeşitli ziyaretlerde bulunan ve yoğun bir program yapan Erdoğan'ın bu bayram ortadan kaybolması da gelen bilgileri doğruladı.

Erdoğan, daha önce de iki kez kolon kanseri tedavisi için Üsküdar’daki Medipol Hastanesi’ne yatmış ve hastanenin 5. katında tedavi görmüştü. Tedavi süresince hastanenin 5. katına çıkan tüm merdiven ve asansörlerin kapatılması ise dikkat çekmişti.