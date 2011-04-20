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'Başbakanlık'tan TSK'ya hiyerarşi ayarı' iddiası

Başbakanlık bürokratları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda son şekli verilecek taslak çalışma; Başbakan Erdoğan’a

20 Nisan 2011 03:00

T24- Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi kapsamında Başbakanlığın, TSK’yı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlamayı ve personel kanununda değişiklikler yapmayı düşündüğü iddia edildi.

Hükümet, devler bakanlıklarını kapatarak yerine icracı bakanlıklar kurmak ve bazı bakanlıkların yapısınında değişikliğe gitmek üzere Meclis’ten aldığı 6 aylık yetki kapsamında çıkaracağı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çalışmalarında Genelkurmay odaklı yeni bir açılım yaptı.

Habertürk gazetesinin haberine göre taslakta Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması düzenlenmesi yer alıyor.

Hükümet, Balyoz tutuklamaları nedeniyle Ağustos ayında toplanacak Yüksek Askeri Şüra’da yine bir atama ve terfi krizi yaşanmaması için KHK kapsamına TSK personel atamalarını da almıştı. YAŞ öncesi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, TSK’ya mensup tutuklu subaylarla ilgili beklenmedik bir karar alırsa hükümet ilgili kararnameyi çıkaracak ve TSK’nın personel atama ve terfi düzenlemeleri baştan aşağı değiştirilecek. Bu arada dün Başbakanlık Merkez Bina’da Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığında basına kapalı “gizli” bir toplantı yapıldı.

Başbakanlık bürokratları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda son şekli verilecek taslak çalışma; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Bakanlıklarla ve TSK’yla ilgili son kararı Başbakan Erdoğan verecek. Başbakan Erdoğan, gerek görmediği düzenlemelerin KHK kapsamından çıkarılmasını isteyecek.

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