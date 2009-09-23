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Başbakanlık'tan Toprak'a araştırma

Toprak Grubu, Başbakanlık Teftiş Kuruluna bağlı müfettişlerin, Halis Toprak'ın suç duyurularını araştıracağını öne sürdü.

23 Eylül 2009 03:00

Toprak Grubu, Başbakanlık Teftiş Kuruluna bağlı müfettişlerin, Halis Toprak'ın suç duyurularını araştıracağını öne sürdü.


Toprak Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Halis Toprak'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yöneticileri aleyhine yaptığı suç duyuruları ve basın açıklamaları üzerine Adalet Bakanlığının devreye girerek Toprak'ın dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderip gereğinin yapılmasını talep ettiği iddia edildi.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçelerin, Şişli Cumhuriyet Başşavcılığının 2009/53728 soruşturma numarasına kaydedilip savcılık tarafından Başbakanlık'tan soruşturma izni talep edildiği kaydedildi.

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