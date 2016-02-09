Başbakanlık'tan 'Suriye'ye kara harekatı' açıklaması

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"Türkiye üzerinden 150 bin askerin operasyona girmesi" haberlerinin gerçekliği yansıtmadığı belirtildi

09 Şubat 2016 00:13

Başbakanlık kaynakları, basında yer alan "Türkiye üzerinden 150 bin askerin operasyona girmesi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin üslerinin IŞİD ile mücadele için koalisyon güçlerine açık olduğunu duyurdu.

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin üslerinin IŞİD ile mücadele için koalisyon güçlerine açık olduğunu ifade eden kaynaklar, bu çerçevede bu üslerden faydalanarak IŞİD ile mücadele edilmesi konusunda her türlü işbirliğine açık olunduğunu, bahsedildiği gibi Türkiye üzerinden 150 bin askerin bir operasyona gireceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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