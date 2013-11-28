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Başbakanlık’tan sonra bu kez AKP Genel Merkezi'nde canlı bomba paniği

AKP önündeki sivil polisler ve acil müdahale ekibi, bomba ihbarının ardından etrafta güvenlik önlemi aldı. Genel merkezin karşısında bulunan şüpheli bir kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2013 13:50

AKP Genel Merkezi önünde canlı bomba paniği yaşandı. Polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Geçen hafta Başbakanlık önünde yaşanan canlı bomba paniğinin ardından Ankara’da gündem yine canlı bomba… Bu kez adres AKP Genel Merkezi…

Saat 11.00 sularında 155 polis imdat hattını arayan bir kişi, “AKP genel merkezi önünde kendimi patlatacağım” diyerek telefonu kapattı.

Başkent polisi alarma geçirilirken,  AKP önündeki sivil polisler ve acil müdahale ekibi, etrafta güvenlik önlemi aldı. Genel merkezin karşısında bulunan şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Hikmet U.’nun, 155’i kendisinin aradığını itiraf ettiği bildirildi.

 

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