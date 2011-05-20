-BAŞBAKANLIKTAN SİMAV'A 2 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan depremin ardından Kütahya Valiliği emrine 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütahya'da meydana gelen deprem sonrası Başkanlığın koordinasyonunda İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinden bölgeye toplam 343 arama kurtarma, sağlık ve Kızılay personeli, 50'si ambulans olmak üzere 83 araç ve 5 arama köpeği ulaştırıldı. Ayrıca Kızılay tarafından 2 bin 13 çadır, 10 bin battaniye, 1,5 litrelik pet şişelerde 2 bin 292 adet su, 2 seyyar mutfak, 3 S-3 ocak, 5 seyyar ikram aracı, 279 meyve suyu, 228 muhtelif gıda, 500 adet sünger yatak gönderildi. Deprem nedeniyle Hüseyin Oran ve Halil Duman isimli 2 vatandaş Kütahya'da yaşamını yitirdi. 27 kişilik ekip tarafından bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başlandı, çevre illerden de destek amacıyla 15 personel daha gönderildi. Ayrıca Başkanlığın İyileştirme Dairesi Başkanı'nın başkanlığında 3 inşaat mühendisinden oluşan bir ekip, ön hasar tespit çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye sevk edildi. Dün gece saat 23.15'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklükleri 2.6 ile 4.6 arasında değişen 68 artçı sarsıntı kaydedildi.