-BAŞBAKANLIK'TAN MISIR'A 2 TAHLİYE UÇAĞI DAHA ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Mısır'a tahliye amaçlı iki uçak göndereceği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'daki olaylar nedeniyle başkanlığın koordinasyonunda Mısır'daki Türk vatandaşlarını getirmek üzere daha evvel gönderilen 5 uçağa ilave olarak 2 uçak daha gönderileceğini kaydetti. Açıklamaya göre başkanlığın, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile yürütülen koordinasyonu sonucunda, bu akşam İstanbul'dan Kahire'ye, sabah 09.00'da ise İstanbul'dan İskenderiye'ye birer uçak gönderilecek. Uçakların, Kahire ve İskenderiye'de bulunan vatandaşları alarak yarın Türkiye'ye dönmesi planlanıyor. Açıklamada, ayrıca Mısır'daki vatandaşların, Türkiye'ye dönme talepleri doğrultusunda tahliye faaliyetlerinin devam edeceği de belirtildi.