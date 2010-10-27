T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakanlık'tan 'Kürdistan' özrü...

Başbakanlık Ankara'ya gelen Neçirvan Barzani ile ilgili geçtiği programda "Kürdistan" ifadesini sehven yani yanlışlıkla kullandı.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Başbakanlık Ankara'ya gelen Neçirvan Barzani ile ilgili geçtiği programda "Kürdistan" ifadesini sehven yani yanlışlıkla kullandı. Bu bilgi Başbakanlık'tan Dışişleri'ne iletidi. Açıklamayı da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yaptı.

Neçirvan Barzani dün Ankara'daydı, Başbakan ile görüştü.

Başbakanlık resmi sitesinde de Neçirvan Barzani'nin programı vardı hem de Irak Kürdistan Ulusal Yönetimi eski Başkanı ve Irak Kürdistan Demokratik Parti Genel Başkanı Yardımcısı '' ifadeleri kullanılarak...

O ifade tartışma yarattı ve bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruldu.

Sözcü Selçuk Ünal ''Başbakanlık'tan sabah bilgi alındı. Sehven yapılmış bir şey" yanıtını verdi.

Sözcü Ünal Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.

Sözcü, Neçirvan Barzani ile Davutoğlu arasında yapılan görüşmenin ana konusunu ise Irak'ta hükümet kurma çalışmaları olarak özetledi, terörle mücadelenin de gündeme geldiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24