Başbakanlık'tan 'Kürdistan' özrü...

T24 - Başbakanlık Ankara'ya gelen Neçirvan Barzani ile ilgili geçtiği programda "Kürdistan" ifadesini sehven yani yanlışlıkla kullandı. Bu bilgi Başbakanlık'tan Dışişleri'ne iletidi. Açıklamayı da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yaptı.

Neçirvan Barzani dün Ankara'daydı, Başbakan ile görüştü.

Başbakanlık resmi sitesinde de Neçirvan Barzani'nin programı vardı hem de Irak Kürdistan Ulusal Yönetimi eski Başkanı ve Irak Kürdistan Demokratik Parti Genel Başkanı Yardımcısı '' ifadeleri kullanılarak...

O ifade tartışma yarattı ve bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruldu.

Sözcü Selçuk Ünal ''Başbakanlık'tan sabah bilgi alındı. Sehven yapılmış bir şey" yanıtını verdi.

Sözcü Ünal Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.

Sözcü, Neçirvan Barzani ile Davutoğlu arasında yapılan görüşmenin ana konusunu ise Irak'ta hükümet kurma çalışmaları olarak özetledi, terörle mücadelenin de gündeme geldiğini belirtti.



