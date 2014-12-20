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Başbakanlık: Başbakanımızın kızının öğretmeni hakkında hiçbir işlem yok

'Bu haberle ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacak olmakla birlikte, bu tür haberde ısrar edilmesi basın ahlakına, insan ve çocuk haklarına aykırıdır'

20 Aralık 2014 16:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 9. sınıf öğrencisi kızı Hacer Büke Davutoğlu'na matematik öğretmeninin sınavda düşük not verdiği ve bir süre sonra da aynı öğretmenin sınıftan alındığı haberinin ardından Başbakanlık'tan yazılı açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında, "Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde 'Kızı zayıf aldı, fatura öğretmene çıktı' başlıklı haber tümüyle yalan ve iftiradır. Sayın Başbakanımızın kızının ders durumu nedeniyle herhangi bir öğretmen hakkında idari tasarrufta bulunulması söz konusu değildir" denildi.

Haberle ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacağını belirten açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde ''Kızı zayıf aldı, fatura öğretmene çıktı" başlıklı haber tümüyle yalan ve iftiradır. Sayın Başbakanımızın kızının ders durumu nedeniyle her hangi bir öğretmen hakkında idari tasarrufta bulunulması söz konusu değildir.

Bu haberle ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacak olmakla birlikte, yayın öncesinde tüm detaylar izah edilmiş olmasına rağmen yalan bir haberde ısrar edilmesi basın ahlakına, insan ve çocuk haklarına aykırıdır.

Daha önce defalarca izah edildiği ve kamuoyumuzun yakından takdir ettiği gibi Sayın Başbakan ve aile bireyleri hiç bir zaman bulundukları konuma bağlı bir ayrıcalık talebinde bulunmamıştır. Buna yıllardır tüm yakın çevreleri ve aziz milletimiz şahittir. Bu tarz haberler Sayın Başbakan ve ailesinin değil sadece bu tür yayıncılıkta ısrar eden basın kuruluşlarının itibarına zarar vermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

 

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