Başbakanlık'tan kamu işçisine 500 lira zam

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesine esas teşkil edecek çerçeve anlaşma protokolünü imzaladı. Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Dördüncüsü yılda bir defa olmak üzere, bu da çok beklenen bir husustu, yılda bir defa olmak üzere tüm işçilere denge ödeneği olarak 500 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Bu da işçilerimizin genel standardını yükselten bir uygulama" diye konuştu.

Davutoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, işçiye emeğinin karşılığının alın teri kurumadan verilmesinin temel ahlaki ilkeleri olduğunu söyledi.

Star’da yer alan habere göre, görüşmelere katılan kesimlere iyi niyetli yaklaşımları ve uzlaşmaya dayalı anlayışları dolayısıyla teşekkür eden Davutoğlu, alınan kararlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Birincisi ki en yakından takip edilen husus, ücret zammı olarak 2015'in birinci 6 aylık döneminde yüzde 6, ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 5 oranında olmak üzere toplamda yüzde 11,3 oranında artış yapılmıştır. Gördüğünüz gibi bu artış enflasyon ve enflasyon beklentilerinin çok üzerinde bir artıştır. Çok net bir refah aktarımı ve artıştır, refah standardı anlamında bir yükselmedir. Hayırlı, mübarek olmasını diliyorum. Allah iyi günlerde, mutlu günlerde bu ücretlerin kullanılmasını bütün işçilerimize nasip etsin.

İkinci husus olarak düşük ücretlerde aylık 50 Türk Lirası ile 100 Türk Lirası arasında iyileştirme yapılmıştır. Düşük ücretten kasıt, 2 bin 150 Türk Lirasının altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 2 bin 150 lirayı geçmemek üzere 100 Türk Lirası her ay için iyileştirme yapılacak. Yine 2 bin 151 Türk Lirası ile 2 bin 250 Türk Lirası arasında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 2 bin 250 lirayı geçmemek üzere 75 lira, 2 bin 251 Türk Lirası ile 2 bin 350 Türk Lirası arasında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 2 bin 350 lirayı geçmemek üzere aylık 50 Türk Lirası iyileştirme yapılacaktır."

500 Türk Lirası denge ödeneği

Üçüncü olarak sosyal yardımlar ile maktu ödemelerde ücret zammı oranında artışlar yapıldığını belirten Davutoğlu, ayda 220 lira giyim yardımı, yemek yardımı ve sosyal yardımların da devam edeceğini bildirdi.

Başbakan Davutoğlu, "Dördüncüsü yılda bir defa olmak üzere, bu da çok beklenen bir husustu, yılda bir defa olmak üzere tüm işçilere denge ödeneği olarak 500 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Bu da işçilerimizin genel standardını yükselten bir uygulama" diye konuştu.

İkinci yıl enflasyon oranında ücret artışı yapılacağını açıklayan Davutoğlu, kesinlikle enflasyonun altında bir ücret politikası takip etmediklerini, hep işçilerin, Türkiye'nin genel ekonomik dengelerinin üzerinde refaha ulaşmaları için ellerinden gelen katkıyı gösterdiklerini söyledi.

‘Taşerona net bir çözüm getirmeye kararlıyız’

Önemli iki karar daha aldıklarını belirten Davutoğlu, "Kamuoyunda taşeron olarak bilinen hususlara net bir çözüm getirmeye kararlıyız. Asıl işte çalıştırılan alt işveren işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin çalışmalar süratle tamamlanacak" dedi.

Uzun zamandır gündemlerinde olduğunu belirttiği geçici işçi konusuna değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"5 ay 29 günden fazla çalıştırılmayan geçici işçiler, bu hem iş üretkenliğini negatif yönde etkiliyordu ve iş verimliliğini; 5 ay 29 gün çalışıyor, ara veriyor, o sırada başka taşeron işçiler devreye girebiliyor vesaire. Bütün bunları ortadan kaldıracak şekilde eğer o alanda işçiye ihtiyaç varsa bu süre kısıtlamasını da aşacak yasal düzenleme yapılacak. Yani 5 ay 29 gün gibi bir süre olduğu düşünülmeksizin bunlar işlerine devam edebilecekler, ta ki o konuda bir ihtiyaç hasıl olmuş olsun."