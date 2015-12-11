T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakanlık’tan Irak ziyareti açıklaması: Irak'ın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygı vurgulandı

"DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede destek teyit edildi"

11 Aralık 2015 15:58

Başbakanlık, dün Bağdat'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Irak’ın toprak bütünlüğüne duyulan saygı vurgulanarak, IŞİD’e karşı mücadeleki desteğin teyid edildiği söylendi.

Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Savunma Bakanı Halit el Ubeydi ile yapılan görüşmeye dair açıklama şöyle:

Görüşmelerde, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygı vurgulanmış, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede Irak yönetimine vermekte olduğumuz desteğin sürdürülmesi konusundaki kararlılığımız teyid edilmiştir.

ETİKETLER

davutoğluhakan fidanışidtoprak bütünlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24