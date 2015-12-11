Başbakanlık’tan Irak ziyareti açıklaması: Irak'ın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygı vurgulandı

Başbakanlık, dün Bağdat'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Irak’ın toprak bütünlüğüne duyulan saygı vurgulanarak, IŞİD’e karşı mücadeleki desteğin teyid edildiği söylendi.

Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Savunma Bakanı Halit el Ubeydi ile yapılan görüşmeye dair açıklama şöyle:

Görüşmelerde, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygı vurgulanmış, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede Irak yönetimine vermekte olduğumuz desteğin sürdürülmesi konusundaki kararlılığımız teyid edilmiştir.