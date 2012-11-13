Başbakanlık'taki güvenlik zirvesinin gündeminde Suriye vardı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde; Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ve güvenlik risklerine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.
Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
1 saat 45 dakika süren toplantıda Suriye sınırında yaşanan gelişmeler, sınır köylerdeki güvenlik risklerine karşı alınacak önlemler ve sığınmacıların durumu görüşüldü.
Toplantıda, terörle mücadeleye dönük 'kış hazırlıkları' da değerlendirildi.