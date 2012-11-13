T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakanlık'taki güvenlik zirvesinin gündeminde Suriye vardı

Devletin zirvesi yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi

13 Kasım 2012 22:30

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde; Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ve güvenlik risklerine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı. 
 
Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
1 saat 45 dakika süren toplantıda Suriye sınırında yaşanan gelişmeler, sınır köylerdeki güvenlik risklerine karşı alınacak önlemler ve sığınmacıların durumu görüşüldü.
 
Toplantıda, terörle mücadeleye dönük 'kış hazırlıkları' da değerlendirildi.
 

ETİKETLER

güvenkik zirvesiakpbaşbakan erdoğansuriyecumhurbaşkanıgenelkurmay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24