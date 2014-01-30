Başbakanlık'taki böcekler 'casusluk' şüphesiyle TMK Savcılığı'nda

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda yürütülen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde 2012 yılı Şubat ayında bulunan ve ‘böcek’ olarak anılan ortam dinleme cihazı ile ilgili soruşturma "casusluk" iddiasıyla Ankara TMK. 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcıvekilliği'ne gönderildi. Başsavcıvekili Murat Esen, soruşturma için üç savcı görevlendirdi.

Alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasındaki 3 klasörden oluşan Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu, basına yansıyan iddialardan derlenen haberler ve ortam dinleme cihazına ilişkin bilgilerin yer aldığı beş klasör belge üç savcı arasında incelenmek üzere paylaşıldı. Ancak dosyada Teftiş Kurulu raporunun yanı sıra başka bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Başbakan'ın odasına konulan ortam dinleme cihazlarının araştırılması sırasında geçmişe yönelik kamera kayıtlarına ulaşılamadı.