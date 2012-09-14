Başbakanlık'ta yeni korumalar eski korumaya silah çekti

Basbakan Erdoğan'ın yurtdışında olduğu sırada eski korumalar ile yeni korumalar arasında gerginlik yaşandı. Yeni korumalar, eski korumaya silah çekti. Eski koruma fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Basbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'na yapılan yeni atamaların ardından görevi sona eren bir koruma memuru odasını boşaltmak için oğluyla Basbakanlık'a gitti.

Evraklarını topladığı sırada yeni atanan korumalardan birkaçı aniden odaya girerek eski korumanın evrakları tahrip ettigini öne sürdü. Ve silahlarını çekerek ellerini havaya kaldırmasını istedi.

Oğlunun yanında yaşanan bu gelişme üzerine fenalaşan eski koruma memuru apar topar hastaneye kaldırıldı.