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Başbakanlık'ta yeni korumalar eski korumaya silah çekti

Gerginlik, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı'ndan olay yerine gelen emniyet müdürü tarafından kontrol altına alındı

14 Eylül 2012 22:39

Basbakan Erdoğan'ın yurtdışında olduğu sırada eski korumalar ile yeni korumalar arasında gerginlik yaşandı. Yeni korumalar, eski korumaya silah çekti. Eski koruma fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Basbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'na yapılan yeni atamaların ardından görevi sona eren bir koruma memuru odasını boşaltmak için oğluyla Basbakanlık'a gitti.
 
Evraklarını topladığı sırada yeni atanan korumalardan birkaçı aniden odaya girerek eski korumanın evrakları tahrip ettigini öne sürdü. Ve silahlarını çekerek ellerini havaya kaldırmasını istedi.
 
Oğlunun yanında yaşanan bu gelişme üzerine fenalaşan eski koruma memuru apar topar hastaneye kaldırıldı.
 

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