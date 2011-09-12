Başbakanlık'ta, sürpriz zirve!

T24 - Terör saldırılarının arttığı son dönemde yapılan her toplantı sınırötesi sinyali olarak algılanıyor. Komutanların Başbakanlık'a yaptığı ziyaret heyecan yarattı.



Başbakan Tayyip Erdoğan Mısır ve Libya'ya yapacağı ziyaret öncesi, Bakanlar Kurulu ile bir araya geldi.



Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu ile bir araya geldi.



Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.



Bu akşam çıkacağı gezinin hafta sonuna kadar süreceği beklentisi nedeniyle haftalık olağan görüşmenin öne çekildiği yorumları yapıldı. Erdoğan geçen hafta da programındaki yoğunluk nedeniyle Genelkurmay Başkanı ile haftalık toplantısını salı günü yapmıştı.





