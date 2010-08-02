Başbakanlık'ta sürpriz istifa

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Alparslan Korkmaz kimdir?

Başbakan Erdoğan’ın Alparslan Korkmaz ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı iddialar arasındaydı. Bürokrat Haber’in edindiği bilgilere göre gelinen noktada Tanıtım Ajansı’ndaki görevine nokta konan Korkmaz için görevden alınma yerine ‘istifa’ formülü geliştirildi.Başbakan Erdoğan ile görüşerek yollarını ayıran Korkmaz, kurum çalışanları ile de vedalaştı.Korkmaz’ın istifasının arkasında, Yatırım Ajansı’ndan beklenen faydanın sağlanamaması gösteriliyor. Bir diğer neden ise Başbakan Erdoğan ve ekonomi yönetimiyle düşülen fikir ayrılığı. Ankara kulislerinde Korkmaz için ’İstifa etmeseydi görevden alınacaktı’ şeklinde yorumlar yapılıyor.Alparslan Korkmaz, Erdoğan tarafından yabancı yatırım çekmesi için büyük umutlarla göreve getirilmişti. Erdoğan’ın tam yetki verdiği Korkmaz’ın konumu, ‘bakanlar üstü’ diye tanımlanıyordu. Doğrudan Başbakan’a bağlı kurulan Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın ilk başkanı olan Alpaslan Korkmaz, aynı zamanda Erdoğan’ın özel danışmanlığını da yürütüyordu.Doğma büyüme İsviçreli olan Korkmaz’ın İsviçreli eşinden iki çocuğu bulunuyor. Alparslan Korkmaz, Kayserili bir işçi ailesinin çocuğu. Aile 1969 yılında İsviçre"ye göç etmiş. Korkmaz 1970"te doğmuş ve tüm eğitimini İsviçre"de tamamlamış. 9 dil bilen Korkmaz, işletme mezunu.Korkmaz, göreve atanmasını ve Başbakan Erdoğan ile ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı; “Başbakan’ın daveti beni çok heyecanlandırdı. Bizimle görüştükten sonra Başbakan, “Ben bu ruhu istiyorum, bana onu getirin” demiş. Sonra geldim. Başbakan’a “Bu ajansın başarısı için, bakanlar üstü olmam lazım” dedim. Haftada mininum bir iki sefer kendisiyle görüşüyorum. Dedi ki “Şahsen ben senin seddin olacağım. Kim sana gelirse bana göndereceksin. Bu iş için hangi insanlar gerekiyorsa onlarla çalışacaksın.” Yüzde yüz yetki verdi bu konuda. Tüm önemli yatırımcılara bizi işaret ederek, “Onunla görüşeceksiniz, böylece benimle görüşmüş gibi olacaksınız” diyor.