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Başbakanlık'ta sürpriz görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Başbakanlık'ta bir araya geldi.

28 Şubat 2010 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Başbakanlık'ta bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, 4 martta gerçekleştirilecek tatbikat nedeniyle haftalık olağan görüşmenin öne çekilerek, bugün (28 Şubat 2010) gerçekleştirildiği belirtildi.

Başbakanlık'da süpriz bir şekilde bir araya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, 4 martta gerçekleştirilecek olan tatbikat nedeniyle, haftalık olağan görüşmenin öne çekilerek bugün yapıldığı belirtildi.

Görüşme kararı Prof. Doğramacı'nın cenazesinde alındı

Pazar günü yapılan bu sürpriz görüşmenin kararı, vefat eden Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın cenaze töreninde alındı.

Alınan bilgiye göre, görüşme daveti Başbakan Erdoğan'dan gelirken, Başbakanlık kaynaklarından, "Olağanüstü bir durum yok. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Cenazedeki görüşmenin devamı" açıklaması yapıldı.

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