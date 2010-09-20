Başbakanlık’ta sürpriz ‘20 EYLÜL’ zirvesi

T24

MİT’i Güneş temsil etti

Kritik tarih tartışıldı

Boykot çağrısı masada

MİT’te bir ilk

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın referandum öncesi başlattığı ve hükümetin adım atmaması halinde bugün sona ereceğini açıkladığı eylemsizlik kararının bitmesine saatler kala İstanbul’daki programını yarıda keserek, Ankara’da sürpriz bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi. Zirvede MİT’in ilk kadın müsteşar yardımcısı Afet Güneş de hazır bulundu.İstanbul’da bulunan ve akşam saatlerinde bir yakınının düğününe katılacağı belirtilen Erdoğan’ın birkaç saatliğine Ankara’ya döneceğinin öğrenilmesi heyecanlı bekleyişe yol açtı. Erdoğan’ın Ankara’ya gelerek, Başbakanlık Resmi Konutu’na geçmesinin ardından, PKK’nın eylemsizlik kararının bitimine saatler kala, konutta güvenlik zirvesinin toplanacağı anlaşıldı.Erdoğan’ın başkanlığında toplanan zirveye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal katıldı. Zirvede MİT’i, Müsteşar Hakan Fidan yerine, MİT’in ilk kadın Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş temsil etti. Fidan’ın makam aracı ve korumalarıyla konuta gelen Güneş, ilk kez bir güvenlik zirvesine katılmış oldu. Güneş, ayrıca salonda yer alan tek kadın katılımcı oldu. Yaklaşık 2.5 saat süren zirvenin ardından yapılan açıklamada, Genel Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtilerek, “Terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınmış, ülkemizin iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir” denildi. Başbakanlık kaynakları, zirvenin bir hafta önce kararlaştırıldığını ancak halk oylaması nedeniyle yaşanan yoğunluk sonucu gerçekleştirilemediğini ve bu haftaya alındığını bildirdi.Alınan bilgiye göre zirvenin ana gündem maddesini PKK’nın 13 Ağustos tarihinde ilan ettiği ve 20 Eylül tarihinde hükümetin adım atmaması halinde bitireceğini açıkladığı eylemsizlik kararı oluşturdu. Erdoğan’ın zirvede başta Koşaner olmak üzere, konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Zirvede, geçtiğimiz hafta Hakkâri’de mayın patlaması sonucu 9 vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın detayları da masaya yatırıldı. Atalay’ın zirvede konuya ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.Referandumu boykot eden BDP’nin okulların açılması öncesi çocukların bir hafta okula gönderilmemesi yönünde devam ettirdiği boykot çağrısı da masaya yatırıldı. Güneş’in de konuyla ilgili istihbari bilgileri paylaştığı bildirildi. Zirvede ayrıca Koşaner’in tek tip askerlik konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdiği de belirtildi. ABD’nin Irak’tan muharip askerlerini çekmesinin ardından Irak’ın kuzeyinde meydana gelebilecek otorite boşluğunun değerlendirildiği, ABD, Irak ve Türkiye arasındaki üçlü mekanizmanın bundan sonra nasıl işleyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Erdoğan, zirvenin ardından İstanbul’a geri döndü. En son 2 Haziran’da güvenlik zirvesi yapılmıştı. 109 gün sonra bir zirvesi gerçekleştirildi.Zirveye katılan MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, göreve atanmasının ardından 10 Eylül 2008’de Başbakan Erdoğan’ın eski Müsteşar Emre Taner’le yaptığı haftalık olağan görüşmeye katılmıştı.