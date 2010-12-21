Başbakanlık'ta sipariş soru dönemi

T24 - Başbakanlık Sözcüsü Öztürk’ün istemediği soruları soran gazetecilere baskı yapılıyor, çalıştığı kurumlara şikâyet edildiği söylendi.



Kemal Öztürk, Başbakanlık Sözcüsü olmasına karşın gazete ve televizyonların Başbakanlık muhabirlerine karşı takındığı mesafeli duruşuyla tanınıyor. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Başbakan’a kendisi tarafından belirlenen konular dışında soru soran gazetecilere baskı uyguluyor. Öztürk, sorusunu beğenmediği muhabirin kurumunu arayarak “Muhabirinizle Başbakanlık’ta çalışmak istemiyoruz” diyor.





Muhabirler, patronlarına şikayet ediliyor



Kemal Öztürk’ün göreve gelmesinin ardından Başbakanlık muhabirlerinin çalışma ortamları da hızla değişti. Bunun en somut iki örneği geçen günlerde yaşandı. Başbakan Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Başbakanlık görevlileri her zamanki gibi gazetecilere iç politikayla ilgili soru sormamaları ve aralarından 1 kişiyi soru sormak için belirlemeleri telkininde bulundu. Planlanan şekilde gelişen toplantıda Polonyalı bir gazeteciye tanınan soru sorma hakkının ardından sıra Türk gazetecilere geldi. Bu sırada Türk gazetecilerden 1 değil 2 kişi soru sormak için elini kaldırdı. Başbakan Erdoğan’dan soru hakkını alan Kanal 7 muhabiri günün önemli gelişmelerinden biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanan öğrenci protestosunu anımsatarak Erdoğan’dan konuya ilişkin yorumunu istedi. Bu sırada salonda bulunan Başbakanlık Sözcüsü Kemal Öztürk, muhabirin belirlenen kuralı çiğnemesine tepki gösterdi. Öztürk’ün gergin hali salondaki tüm muhabirlerin de dikkatini çekti. Toplantı sonrasında soruyu soran muhabirin ismini alan Kemal Öztürk’ün, kanal yönetimine durumdan duyduğu rahatsızlığı ilettiği öğrenildi. Gelişmelerin ardından muhabirin Başbakan’ın sonraki programlarına katılmaması dikkat çekti.



Benzer ikinci olay da geçen cuma günü Konya’da yaşandı. Şebi Arus törenlerine katılmak üzere sabah erken saatlerde kente gelen Başbakan Erdoğan, düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından gazeteciler soru sormak için Erdoğan’ın alandan ayrılacağı güzergâh üzerine konuşlandı. Gazetecilerin yanına gelen Başbakanlık personeli gazetecilerden hangi konularda soru soracakları konusunda bilgi aldı. Daha sonra da Başbakan’ın soru kabul etmeyeceği gazetecilere iletildi. Ancak gazetecilerin ısrarları üzerine olay yerine gelen Öztürk, Kanal D muhabirini “Bizde ısrar yoktur” diyerek uyardı. Muhabire “Sen Başbakanlık muhabiri misin” diye soran Öztürk, ardından muhabirin ismini aldı. Bu muhabir de diğeri gibi kanal yöneticisine şikâyet edildi. İki muhabirin Başbakan’ın bundan sonraki programlarını izleyip izlemeyecekleri merak konusu.







