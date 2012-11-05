Başbakanlık'ta silah sesleri duyuldu

Başbakanlık'ta Bakanlar Kurulu toplantısının başlamasından 10 dakika sonra 3 el silah sesi duyuldu. Alınan bilgiye göre saldırgan, B Blok girişindeki güvenlik noktasından geçerek yetkili bir kişiyle görüşmek istedi. Ancak üzerinde kuru sıkı tabir edilen tabanca tespit edilen saldırgan, üç el ateş etti.

Tabanca elinden alınarak etkisiz hale getirilen kişi gözaltına alındı.

Silah sesinin duyulmasının ardından Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal olay yerine gelerek, gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Olayın hemen ardından Ankara Emniyeti'nden yetkililer de Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.

Saldırganın kimliği belirlendi

Saldırganın, Rize Çayeli nüfusuna kayıtlı 1978 doğumlu Nuri Başkapan olduğu ortaya çıktı.

Sabıkasının bulunduğu öğrenilen Başkapan'ın, şahsi sorunlarıyla ilgili muhtelif yetkililere zaman zaman mektup yazmayı adet edindiği, benzer eylemlere daha önce de teşebbüs ettiği bildirildi. Başkapan'ın, müracaat ettiği makamların yasalar çerçevesinde kendisine yardımcı olmalarına rağmen, dengesiz davranışlarla dikkatleri üzerinde toplamaya çalışmayı alışkanlık haline getirdiği kaydedildi.

Saldırgan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Başbakanlık Merkez Bina girişindeki güvenlik noktasında kuru sıkı tabir edilen tabanca ile ateş eden Nuri Başkapan, sağlık kontrolünün ardından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Eylemin ardından Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince gözaltına alınan Başkapan, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevlilerce burada ifadesi alındı.

Daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Başkapan, sivil araçla Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.