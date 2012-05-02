Başbakanlık'ta rekor kıran görüşme!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Başbakanlık'ta kabul etti, görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki haftalık olağan görüşme 3 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan, Ankara dışında olacağından dolayı Perşembe günleri yapılan görüşmenin bugün gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan ile Özel arasındaki bu uzun görüşme; dün yapılan son yılların en kısa MGK toplantısının ardından Ankara kulislerinde dikkati çekti.

Görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Özel Başbakanlık Resmi Konutu’ndan ayrılırken; 3 saat 10 dakikalık bu görüşme son yılların en uzun ikili görüşmesi olarak kayda geçti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.