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Başbakanlık'ta rekor kıran görüşme!

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Özel'le görüştü

02 Mayıs 2012 00:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Başbakanlık'ta kabul etti, görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki haftalık olağan görüşme 3 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan, Ankara dışında olacağından dolayı Perşembe günleri yapılan görüşmenin bugün gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan ile Özel arasındaki bu uzun görüşme; dün yapılan son yılların en kısa MGK toplantısının ardından Ankara kulislerinde dikkati çekti. 
 
Görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Özel Başbakanlık Resmi Konutu’ndan ayrılırken; 3 saat 10 dakikalık bu görüşme son yılların en uzun ikili görüşmesi olarak kayda geçti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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