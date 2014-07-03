Başbakanlık'ta Irak zirvesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi. Halen devam eden görüşmenin son bölümüne Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bildirildi.

Başbakanlık kaynakları, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel istirahatte olduğu için Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Erdoğan'ın Irak basta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptığını; toplantının son bölümüne Dışişleri Bakanı'nın da iştirak ettiği bilgisini verdi.