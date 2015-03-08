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Başbakanlık'ta ekonomi zirvesi: Başbakan Davutoğlu, Erdem Başçı ile görüştü

Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Ali Babacan da yer aldı

08 Mart 2015 12:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dolardaki yükseliş ve ekonomik dalgalanmalar sonrası Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüştü. 

New York ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönen Davutoğlu'nun ekonominin zirvesi ile yaptığı görüşmede Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yer aldı. Davutoğlu, Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve Hazine Müsteşar Vekili  Cavit Dağdaş'dan da brifing aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, kabulde, Pazartesi günü İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak olan, önde gelen büyük ekonomilerin Merkez Bankası Başkanlarının katılacağı ve son gelişmelerin ele alınacağı Küresel Ekonomi Toplantısı hakkında da bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da katıldığı brifinglerde ekonomi ile ilgili kurumların önümüzdeki dönem atabileceği adımlar da değerlendirildi."

 

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