'Başbakanlık'ta cemaat tasfiyeleri için özel tim kuruldu' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Ne yazık ki içimizde de bu yapıya gerektiği tepkiyi koymayanlar var. Bu ihanet şebekesine göz yumanlar müsamaha gösterenler bilsinler ki biz de milletimiz de bunu not ettik ediyoruz” sözlerinin ardından, kamu kurumlarında cemaate yakın isimlerin tasfiyesinin hızlandırıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Başbakanlığın, kamu kurumlarında saptadığı isimleri doğrudan ilgili bakanlık aracılığıyla kuruma bildirdiği, belirlenen isimlerin kızak görevlere kaydırıldığı iddia edildi. Son olarak TRT’de Genel Müdür İbrahim Şahin’in yakın çalışma ekibinin de tasfiye edildiği iddialar arasında.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında kamu kurumlarına ve belediyelere Gülen cemaatiyle mücadelede hızlanmaları uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

“Ne yazık ki içimizde de bu yapıya gerektiği tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde bakanlıklarda cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Devekuşu kafasını kuma gömer kimse görmüyor sanar. Millet kimin ne yaptığını görüyor. Kimin sessiz kaldığını kimin kafasını kuma gömerek ihanete göz yumduğunu görüyor ve biliyor. Bu ihanet şebekesine göz yumanlar müsamaha gösterenler bilsinler ki biz de milletimiz de bunu not ettik ediyoruz. Millet nezdinde hiçbir eylem hesapsız kalmaz.”

Erdoğan’ın bu sözlerinin hemen ardından ilk operasyon TRT’de yapıldı. Bir süre önce görevden alınan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu’nun ardından bazıları Genel Müdür İbrahim Şahin’in yakın çalışma ekibinde yer alan 8 isim daha görevden alındı. Bu kapsamda, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fırıncı, 1. Hukuk Müşaviri Veysel Gümüş, Basın Müşaviri Birol Uzunay, Satın Alma Daire BaşkanıSelami Karanfil, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Çavuş, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Hakan Mengeloğlu, Müzik Kanalı Koordinatör Yardımcısı Mustafa Sevgi ve Muhasebe Daire Başkanı Fevzi Duran görevlerinden alınarak kızak görevlere kaydırıldı. TRT’de 17 Aralık’tan bu yana görevden alınan bürokrat sayısnın 60’a ulaştığı öğrenildi.

Listeler Başbakanlık’tan

Edinilen bilgilere göre TRT’deki 8 ismin yanı sıra, diğer kamu kurumlarında cemaatle bağlantısı olduğu saptanan ya da bu yönde istihbarat gelen personelle ilgili listeler Başbakanlık’ta hazırlanıyor. Başbakanlık, ilgili bakanlar aracılığıyla kurumlarda ilişiği kesilecek personel listelerini belirliyor. TRT’deki operasyondan bir gün önce kurumdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TRT Genel Müdürü’nün bir araya geldikleri ve görevden alınacak personelle ilgili son görüşmeyi yaptıkları öğrenildi. Bu görüşmenin ardından söz konusu isimler tek tek personel dairesine çağrılarak görevlerinden alındıkları kendilerine bildirildi.

Cemaatin en fazla kadrolaştığı kurumlar arasında gösterilen TRT’de görevden almalara dayanak oluşturacak listelerin hazırlanmasında Memur-Sen ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın sınıf arkadaşı olan, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren’in etkin rol oynadıkları belirtiliyor. Yapılan tüm değişikliklerin ardından Memur-Sen TRT Şube Başkanı Yakup Özmen de Satınalma Daire Başkanlığı görevine getirildi.