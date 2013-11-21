Başbakanlık'ta 'canlı bomba' paniği

Başbakanlık korumalarından biri, binanın yakınlarındaki Vekaletler Caddesi’nde yürüyen bir kişiden şüphelendi. Havaya 3 el açan koruma, kendine canlı bomba süsü veren şahsa “Yere yat” diye bağırdı. Yere yatan kişi apar topar gözaltına alındı. Cam macunuyla canlı bomba düzeneği süsü veren kişinin, 52 yaşındaki Tuğrul B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan B., sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Korumaların önce şüpheliyi yere yatması için uyardığı ve 3 el havaya ateş ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın şüpheli şahsın vurulduğunu geçerken, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel ise twitter'dan vurulmanın olmadığı bilgisini paylaştı.

Bakan Güler: Psikolojik sorunları var



İçişleri Bakanı Muammer Güler, şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu, üzerinde bomba bulunmadığını ve şüphelinin kendisini polise ihbar ettiğini söyledi.

Kendisini polise ihbar etti

Alınan bilgilere göre, şüpheli 155 Polis hattını arıyor ve ''Başbakanlık'ta bombalı eylem yapacağım'' diyerek kendini ihbar etti. Bunun üzerine polis Ankara'daki bütün birimleri ve Başbakanlık yetkililerini uyardı. Başbakanlık önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin Vekaletler Caddesi'ne giriş yaptığı sırada da korumalar alarma geçti ve saldırgan gözaltına alındı.