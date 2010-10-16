Başbakanlık’ta canlı bomba alarmı

T24 - İstihbarat birimlerinin PKK'nın saldırı yapabileceği ihbarı üzerine birçok devlet kurumu alarma geçti. Canlı bomba olduğu iddia edilen bir kadının fotoğrafının asıldığı Başbakanlık’ta önlemler artırıldı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, istihbarat birimleri terör örgütü üyesi bir kadının “canlı bomba” olarak eylem hazırlığında olduğu konusunda kritik birimleri uyardı.

Bu nedenle Başbakanlık’taki polis noktalarına yazı asıldı. Yazıda 22 yaşındaki Seçil Özkan adlı kadın teröristin fotoğrafları yer aldı.

Başbakanlık Koruma Müdürlüğü’ne asılan uyarı notunda “Seçil Özkan’ın yeni fotoğrafları” denilerek teröristin çekilmiş son fotoğraflarına yer verildi.

Sözkonusu "canlı bomba" için korumalar da alarma geçti.

Öte yandan, Diyarbakır’da da terör örgütünün polise yönelik Toros model beyaz otomobille silahlı saldırı yapacağı ihbarı üzerine bütün ekipler uyarıldı.

İhbarın, Pazartesi günü görülecek KCK duruşması öncesinde yapılması dikkat çekti.





