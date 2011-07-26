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Başbakanlık'ta beşli zirve

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i kabul etti.

26 Temmuz 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de görüşmenin yapıldığı Resmi Konuta geldi. Ağırlıklı olarak terörle mücadele konusunun ele alındığı tahmin edilen toplantı saat 11.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. 
 
Toplantının sona ermesinden sonra bakanlar görüşmeden çıkarken, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner bir süre daha başbaşa görüştü.

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