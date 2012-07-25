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Başbakanlık'ta 135 dakikalık Suriye zirvesi

Başbakanlık Suriye konusunda önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı

25 Temmuz 2012 18:26

Suriye’de yaşanan son gelişmeler üzerine Başbakanlık’ta Güvenlik Zirvesi yapıldı. Zirve 2 saat 15 dakika sürdü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ''Güvenlik Zirvesi'' yapıldı. Toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.
 
Toplantının ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
''Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerinde de durulmuş, bölücü terör örgütünün ülkemizdeki ve komşu ülkelerdeki faaliyetleri ele alınmıştır.
 
Terörle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her alanda alınacak ilave tedbirler de görüşülmüştür.” 
 

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