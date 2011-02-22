Başbakanlık:Kaddafi ödülünü iade etmeyeceğiz

T24

Erdoğan, Kaddafi'ye şükranlarını sunmuştu



Ödül Erdoğan'a neden verildi?

Kaddafi İnsan Hakları Ödülü'nü Mandela ve Castro da aldı

Genç Siviller: Ödülü geri ver!

Erdoğan, Kaddafi ile telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapan Genç Siviller, “Kaddafi İnsan Hakları Ödülü''nü iade etmesini istedi.Mısır için açıklama yapan ancak Libya için konuşmayan Başbakan Erdoğan’ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Ödülün hakkını veriyor” demişti.Başbakanlık sözkonusu ödülle ilgili bir açıklama yaptı. Başbakanlık kaynakları, "Kaddafi Ödülü"nün geri iade edilmeyeceğini bildirdi. Başbakanlık kaynakları, "Böyle bir şey gündemde yok. Başbakan'ın o günkü görüşü ne ise bugün de aynıdır" dediler.Başbakan Erdoğan, 29 Kasım’da Libya’da düzenlenen törenle "Kaddafi İnsan Hakları Ödülü''nü almıştı.Törende yaptığı konuşmada, ödülü almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuşmuştu:“Şahsımdan ziyade, ülkem ve milletim adına teslim aldığım bu ödülün, bölgesel ve küresel ölçekte, insan hakları noktasındaki mücadelemizi teşvik edeceğinden emin olabilirsiniz. Bu vesileyle bölgesel ve küresel ölçekte işbirliğinin geliştirilmesi yönünde gösterdiği gayretlerden ötürü Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye şükran ve takdirlerimi ifade etmek isterim. Bu ödülün, Libya ve Türkiye arasında, Libya ve Türk halkı arasında yakınlaşmaya önemli katkılar sağlayacağını da burada ifade etmek istiyorum.”Ödül, ''yüce insanlığa hizmette, insan haklarını savunarak, insan onurunu yücelterek ve insan kimliğini, mirasını koruyarak, dünyanın her yerinde özgürlük meselelerinin zafere kavuşmasında üstün katkı sağlayan'' şahsiyet, uluslararası kuruluş veya örgütlerden birine yıllık olarak veriliyor.Ödülün gerekçesinde, ''Uluslararası Halk Komitesi İcra Ofisi 4-5 Ekim 2010 tarihlerinde Cenevre'de yaptığı toplantıda, Türk halkına hizmet etme yolundaki büyük çabaların, insanlığın her kesiminin daha fazla adalet, vicdan ve insafa dayalı mücadelesi ve Filistin meselesindeki tutumlarını takdir etmek ve yüceltmek adına 2010 yılı ödülünün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan verilmesi kararlaştırılmıştır'' denilmişti.Ödül daha önce bu eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, taş atan işgal altındaki Filistinli çocuklara, Kızılderilere, Bosna-Hersek'teki çocuklara, ABD'deki İslami Liderlerden Louis Farrakhan, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Iraklı çocuklar, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'ya verilmişti.1969 yılında askeri darbe ile Libya'nın başına geçen Kaddafi, sokaklarda demokrasi için yürüyen Libyalıları katlediyor. Mısır'da yaşananlara duyarlılık gösterdiniz. Zalim Kadddafi'ye karşı da mazlumların yanında olun. Elinizle düzeltemeyeceğiniz bu kötülüğü dilinizle düzeltin. Geçtiğimiz aylarda size verilen Kaddafi İnsan Hakları Ödülü'nü derhal iade edin. Bu ödül Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının raflarında bulunduğu sürece Libya'da süren katliamların vebali bizim de üzerimizde olacaktır.Bu arada, Başbakan Erdoğan ile Libya lideri Kaddafi dün akşam telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Libya'da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ele alındı.Kaddafi'nin, Erdoğan'a ''Türk vatandaşlarının güvenliği ve tahliyelerinin sağlanması taleplerinin normal talepler olduğunu ve Türk vatandaşlarının sorunlarının çözüleceğini'' söylediği bildirildi.