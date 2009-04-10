Başbakanlık’ın yeni uçağı Türkiye’ye getirildi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından 2 yıl önce Başbakanlık için sipariş edilen Gulfstream 550 tipi uçak İstanbul'a getirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABD'deki Savannah Georgia'daki üretim tesislerinde üretilip uçuş testleri tamamlanan uzun menzilli uçak saat 08.50'de Atatürk Havalimanı'na indi. İstanbul'da sertifikasyon işlemleri yapılarak resmi uçuşlara hazırlanacak uçak THY Teknik AŞ hangarına alındı.



"TC-DAP (Doğu Anadolu Projesi)" kuyruk tescilli olan uçak, sertifikasyon işlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek. 14-18 koltuklu ve 12 bin 501 kilometre menziliyle dünyanın en uzun erimli iş jetleri arasında yer alan uçağın arka bölümü toplantı salonu haline getirilebiliyor.



Uçakta bulunan yükseltilmiş görüş sistemi (EVS), kızılötesi kamera görüntülerini kokpitteki ekrana yansıtarak gece, sis, pus gibi düşük görüş koşullarında rahat iniş sağlıyor.



Uçak, İstanbul'dan yakıt ikmali yapmadan batıda ABD'nin Los Angeles kentine, doğuda ise Avustralya'ya uçabilecek. Uzun uçuşlarda koltukları 180 derece yatırılabilen uçakta, pilotlar uçuş verilerini baş üstü ekranından (HUD) takip edebiliyor. Kabindeki telsiz, telefon gibi haberleşme sistemleri istenildiğinde kriptolu olarak da kullanılabiliyor.



Gulfstream 550 uçağının seyir yüksekliği 15 bin 545 metre, maksimum kalkış ağırlığı 41 bin 277 kilogram, yolcu kapasitesi 14-18, gövde uzunluğu 29,4, yüksekliği 7,9, kanat açıklığı 28,5, kabin uzunluğu 15,3, kabin yüksekliği 1,88, kabin eni ise 2,24 metre.

