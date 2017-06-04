Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem 'FETÖ'den gözaltına alındı

'FETÖ’nün yüksek yargıdaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ve eşi gözaltına alındı. 2010’da HSYK’ya seçilen Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve İbrahim Okur için yargı içindeki etkin rolleri nedeniyle isimlerinin baş harflerinden dolayı ‘ABİ’ tanımlaması yapılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi ardından 'FETÖ'nün yüksek yargıdaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile emekli öğretmen eşi Gülümser Erdem dün gözaltına alındı. Dosyadaki iddialara göre, Birol Erdem bir süre 'FETÖ’nün ‘sınav biriminde’ görev yaptı, örgüt mensubu hâkim ve savcıları sınavlara hazırladı. Erdem’in, 2010 HSYK seçimleri, HSYK’nın o dönemki atamaları ve müsteşarlık yaptığı dönemdeki 'FETÖ' odaklı iddialarla ilgili sorgulanacağı bildirildi. Gülümser Erdem’in ise eşinin görev yaptığı süre zarfında hâkim ve savcı eşlerinin dayanışması amacıyla kurulan bir derneğin başkanlığını yürüttüğü belirtildi.

'A' itirafçı, 'İ' tutuklu

Erdem’in ismi, 2010’da oluşturulan HSYK’da öne çıktı. Seçimlerde, Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve İbrahim Okur HSYK üyesi seçildi. Bu üç kişiye, yargı içindeki etkin rolleri nedeniyle, isimlerinin baş harflerinden dolayı ‘ABİ’ tanımlaması yapıldı. ‘ABİ’lerin ‘A’ sı Ahmet Hamsici, ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı. İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest kaldı. ‘ABİ’lerin ‘İ’si İbrahim Okur da aynı soruşturmada cezaevinde bulunuyor.

Davalarda tanıktı

‘ABİ’lerin ‘B’ si olan ve dün gözaltına alınan Birol Erdem ise HSYK kararıyla meslekten ihraç edilen eski Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan Özdemir ile o dönemde tayin ve terfileri yapan HSYK 1. Dairesi’nde görevli eski Tetkik Hâkimi İbrahim Cansız hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı açılan iki davanın da tanıkları arasındaydı.

"Cemaatle bağlantılı" demişlerdi

Birol Erdem’in adı, birçok ifadede “Cemaatle bağlantılı” olarak geçmişti. İtirafçı olan eski Danıştay Tetkik Hâkimi Ebubekir Başel ifadesinde, 2010 HSYK seçimiyle ilgili olarak “Bildiğim kadarıyla tüm hizmet hareketi mensupları Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem ve Resul Yıldırım’a blok şeklinde oy verdi” derken, eski HSYK üyesi İbrahim Okur da ifadesinde “Seçimlerin bu şeklide yapılmaması için direndim. Hamsici ve Birol Erdem benim kadar mücadele etmedi” demişti. Eski HSYK üyesi Ahmet Hamsici ise Yargıtay ve Danıştay seçimiyle ilgili toplantıda, projektöre hâkim, savcıların listesinin yansıtıldığını, Okur’un, kendisi ve Birol Erdem adına da konuştuğunu belirtmişti.