Başbakanlık, yılın ilk 6 ayında bütçesinin yüzde 80'ini harcadı

Başbakanlık yılın ilk altı ayında 1.5 milyarlık yıllık bütçesinin 1,3 milyarını harcadı. Altı ayda bütçesinin yüzde 80’ini tüketen Başbakanlık’ın harcamalarında en çok sapma mal ve hizmet alımı ile kamu kurumlarına yapılan transferler de yaşandı. Sapmanın nedeni “zorunlu aktarmalar ve kestirilemeyen harcamalar” olarak açıklandı.

Başbakanlık Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe uygulama sonuçları, AKP Hükümetleri döneminde kamu kaynaklarının harcanmasındaki savurganlık ve hesapsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, geçen yıl 1 milyar 91 milyon liralık ödenekle yıla başlayan ancak yıl sonuna kadar bunun 2.5 katı olan 2 milyar 438 milyon lirayı harcayan Başbakanlık, bu yıl da geleneği bozmadı. Bütçesinin büyük bölümü örtülü ödenek harcamalarına giden Başbakanlık, bu yıla 1 milyar 584 milyon liralık bütçe ile başladı. Ancak yılın ilk altı ayında başlangıç ödeneğinin yüzde 80,7’si harcandı. Ocak-Haziran arası dönemde bütçeden yapılan harcama 1 milyar 279 milyon lira oldu.

Zorunlu aktarmalar

Hiçbir dönem bütçe disiplinine uymayan Başbakanlık’ın hesaplarındaki en büyük şaşma mal ve hizmet alımlarında yaşandı. Bu kalem için ayrılan 875 milyon liranın yüzde 99,5’i olan 870 milyon 245 bin lira altı ayda tüketildi. Bu kalemde bu yıl da hesabın tutmama nedeni olarak “zorunlu aktarmalar” gösterildi. Ancak harcamaların ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. En çok mal ve hizmet alımı, nisan referandumu öncesi mart ayında yaşandı. Martta Başbakanlık 181 milyon 470 bin liralık mal ve hizmet alımı yaptı.

“Kestiremedik”

Cari transferlerde de hedef aşıldı ve ödeneğin yüzde 80,9’u harcandı. Yıl başlarken 360 milyon 805 bin lira ödenek konulan bu kalemden altı ayda 291 milyon 732 bin lira harcandı. Başbakanlık bu sapmanın nedenini de “kullanılacak ödeneklerin yılın hangi dönemine rastlanacağının önceden kestirilememesi” olarak açıkladı. Karşılıksız olarak kamu kurumlarının bütçe açıklarının finansmanı gibi amaçlarla özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelere, fonlar ile diğerlerine yapılacak hazine yardımlarına ilişkin ödemeler için kullanılan ve denetimsizliği nedeniyle eleştiri konusu olan bu kalemden en çok transfer 120 milyon lira ile şubatta yaşandı. Haziran harcaması da 109 milyon lira oldu. 2017 yılı sonu bütçe gerçekleşme tahmini de açıkladı. Yıl sonuna kadar 1,875 milyar lira harcamayı planlanan Başbakanlığın bu hedefinin, 2017’nin ilk yarısında harcamalarına bakıldığında tutması olası görünmüyor.