"Başbakanlık yetkilileri CHP'li seçmenini 1 Kasım'da tatile yönlendirmeye çalışıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ''Başbakanlık yetkilileri, turizm şirketlerini ucuz tatil kampanyaları yapmak için teşvik ediyor. Amaçları seçim öncesi CHP üyelerini tatil yörelerine çekebilmek'' dedi.

CHP Sancaktepe İlçe Örgütü'nün düzenlediği "Seçime Hazırlık'' başlıklı toplantıda konuşan İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, güncel ve siyasal gelişmeleri değerlendirdi. AKP'nin 1 Kasım'da yapılacak seçimlere katılımı düşük tutmak için çeşitli planlar yaptığını da belirten Yarkadaş, "Şu an yine kirli planlar peşindeler. Başbakanlık yetkilileri, bir süredir turizm şirketleriyle görüşüyor ve seçim dönemi için çok cazip tatil kampanyaları düzenlettiriyor'' ifadelerini kullandı.

CHP seçmenini 29 Ekim tarihinden itibaren tatil yörelerine çekme planının bizzat Başbakanlık yetkilileri tarafından hazırlandığını söyleyen Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Başbakanlık, turizm şirketlerine özel fiyat uygulamalarıyla tatil kampanyası yaptırmaya çalışıyor. şirketlerin yetkililerine (Zararınız karşılanacak, merak etmeyin) deniliyor. 29 Ekim - 5 Kasım tarihi arasında düzenlenmesi planlanan kampanya için, fiyat bile belirlenmiş. Buna göre, yedi günlük tatil için bir aile herşey dahil 1180 TL ödeyecek. Bu denli düşük tutulan fiyatla, özellikle CHP'ye oy vermesi beklenen seçmen, tatil yörelerine çekilmeye çalışılacak. Hiç kimse AKP'nin bu kirli tuzağına düşmesin.''