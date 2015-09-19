T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Başbakanlık yetkilileri CHP'li seçmenini 1 Kasım'da tatile yönlendirmeye çalışıyor"

CHP'li Yarkadaş, 'Başbakanlık yetkilileri, CHP üyelerini seçim öncesi tatil yörelerine çekebilme planı yapıyor' dedi

19 Eylül 2015 20:09

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ''Başbakanlık yetkilileri, turizm şirketlerini ucuz tatil kampanyaları yapmak için teşvik ediyor. Amaçları seçim öncesi CHP üyelerini tatil yörelerine çekebilmek'' dedi.

CHP Sancaktepe İlçe Örgütü'nün düzenlediği "Seçime Hazırlık'' başlıklı toplantıda konuşan İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, güncel ve siyasal gelişmeleri değerlendirdi. AKP'nin 1 Kasım'da yapılacak seçimlere katılımı düşük tutmak için çeşitli planlar yaptığını da belirten Yarkadaş, "Şu an yine kirli planlar peşindeler. Başbakanlık yetkilileri, bir süredir turizm şirketleriyle görüşüyor ve seçim dönemi için çok cazip tatil kampanyaları düzenlettiriyor'' ifadelerini kullandı.

CHP seçmenini 29 Ekim tarihinden itibaren tatil yörelerine çekme planının bizzat Başbakanlık yetkilileri tarafından hazırlandığını söyleyen Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Başbakanlık, turizm şirketlerine özel fiyat uygulamalarıyla tatil kampanyası yaptırmaya çalışıyor. şirketlerin yetkililerine (Zararınız karşılanacak, merak etmeyin) deniliyor. 29 Ekim - 5 Kasım tarihi arasında düzenlenmesi planlanan kampanya için, fiyat bile belirlenmiş. Buna göre, yedi günlük tatil için bir aile herşey dahil 1180 TL ödeyecek. Bu denli düşük tutulan fiyatla, özellikle CHP'ye oy vermesi beklenen seçmen, tatil yörelerine çekilmeye çalışılacak. Hiç kimse AKP'nin bu kirli tuzağına düşmesin.''

ETİKETLER

barış yarkadaştatilchpbaşbakanlık1 kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24