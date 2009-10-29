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Başbakanlık transseksüellere kapılarını açtı

İHB Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük, görüşme talep eden üç transekssüeli makamında kabul ederek sorunlarını dinledi.

29 Ekim 2009 02:00

İHB Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük, görüşme talep eden üç transekssüeli makamında kabul ederek sorunlarını dinledi.





Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (İHB) transeksüellere kapılarını açtı. İHB Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük, görüşme talep eden üç transekssüeli makamında kabul ederek sorunlarını dinledi. Transeksüellerin, 'Kabahatler Kanunu bahane edilerek sürekli para cezası alıyoruz. Devlet bizi zorla bedenimizi satmaya yönlendiriyor' şeklindeki yakınmalarını not alan Küçük, 'Onlar da insan. Sorunlarını dinledim, durumlarına çok üzüldüm' dedi.

Transeksüellerin dilekçesi, sıra numarası verilerek resmi kayıtlara girdi. Dilekçe şöyle: 'Evlerimiz hakkında yasal olmayan bir şekilde kapatma kararı alınmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin keyfi uygulamalarıyla her gün burun buruna gelmekteyiz. Her gece karakollarda tutuluyoruz. Alıkonulduğumuz her zaman fiziksel şiddetin mağduru olmaktayız. Failler cezasız bırakılarak bize yönelik şiddete teşvik edilmektedir. Bizlere seks işçiliği dışında imkan tanınmamaktadır.'

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