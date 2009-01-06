Başbakanlık sözcüsü Beki görevinden ayrıldı

Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki görevinden ayrıldı.



Akif Beki, Başbakan Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor. Akif Beki aralarında Başbakanlık muhabirlerine akreditasyon yasağının da bulunduğu çok sayıda tartışmalı karara imza atmıştı.

Haberin duyulmasından sonra gazetecilerin telefonla ulaştığı Akif Beki, gazetecilere "şu anda uyuyorum, herkesle konuşamam" diye cevap verdi. Beki daha sonra yaptığı açıklamada, tekrar gazeteciliğe dönmek istediğini söyledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili olarak "Ne istifa ne görevden alma. Sadece görev değişikliği. Şu anda bir görev değişikliği yapmayı kendileri arzu ettiler biz de olumlu karşıladık. Olay bu. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akif benim yine kardeşim, yine canciğerimdir. O kadar" dedi.



Daha önce Kanal 7'de çalışan ve "Başbakan'ın arabasının koltuğuna oturan tek kişi " olarak adlandıralan Akif Beki'nin ayrılması Ankara siyaset gündemine bomba gibi düştü.



