T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE PARASIZ EĞİTİM PROTESTOSU ANKARA (A.A)

02 Nisan 2011 23:16

-BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE PARASIZ EĞİTİM PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Parasız eğitim isteyen 3 genç, Başbakanlık Binasının önünde kendilerini demir parmaklıklara zincirledi. Üzerinde parasız eğitime ilişkin taleplerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan ''Liseli Genç Umut'' üyesi 3 öğrenci,Başbakanlık Binasına geldi.  ''Parasız eğitim, parasız üniversite'' şeklinde slogan atan öğrenciler, kendilerini Başbakanlık Binasının demir parmaklıklarına zincirledi. Başbakanlık korumaları ve trafik polislerinin müdahalesiyle zincirler demir kesme makasıyla kesildi ve öğrenciler gözaltına alındı. Çankaya Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24