-BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE PARASIZ EĞİTİM PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Parasız eğitim isteyen 3 genç, Başbakanlık Binasının önünde kendilerini demir parmaklıklara zincirledi. Üzerinde parasız eğitime ilişkin taleplerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan ''Liseli Genç Umut'' üyesi 3 öğrenci,Başbakanlık Binasına geldi. ''Parasız eğitim, parasız üniversite'' şeklinde slogan atan öğrenciler, kendilerini Başbakanlık Binasının demir parmaklıklarına zincirledi. Başbakanlık korumaları ve trafik polislerinin müdahalesiyle zincirler demir kesme makasıyla kesildi ve öğrenciler gözaltına alındı. Çankaya Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.