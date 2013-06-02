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Başbakanlık ofisine saldırı: 7 polis yaralandı

Taksim'de başlayan olaylar Dolmabahçe'deki Başbakanlık çalışma ofisine kadar sıçradı. Maskeli bir grup 1'i ağır olmak üzere 7 polisi yaraladı

02 Haziran 2013 02:12

Taksim’de yaşanan olayların polisin geri çekilmesiyle son bulmasının ardından, bir grup Beşiktaş’taki Başbakanlık çalışma ofisine saldırdı.

Seyir halindeki bir kamyonu durdurduktan sonra şoförü darp eden ve ardından kamyonun lastiklerini sökerek yolu trafiğe kapatan yüzleri maskeli grup, daha sonra Başbakanlık çalışma ofisi önünde bekleyen polisleri taşlamaya başladı. Çıkan olaylarda 1'i ağır olmak üzere 7 polis memuru yaralandı.

Saldırılarda Başbakanlık binasının camları kırılırken, içeri girmek isteyen göstericilere gazla müdahale edildi. Sokak aralarına kaçan göstericilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bölgede halen devam eden gerginlik nedeniyle, çevik kuvvet ekipleri Başbakanlık çalışma ofisi etrafında adeta etten duvar ördü.

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