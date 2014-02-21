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'Başbakanlık ofisine böcekleri koyanlar yurt dışına kaçtı, paralel devletle bağları var'

Abdulkadir Selvi, Başbakan Erdoğan’ın dinleme cihazlarını yerleştiren kişiler hakkında 'paralel yapı ile bağlantıları da ortaya çıktı' dediğini aktardı

21 Şubat 2014 01:49

Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarını koyan kişilerin tespit edildiğini açıkladı. Selvi açıklamayı Başbakan’ın  yaptığını ve cihazları yerleştiren kişilerin yurtdışını çıkmış olduğunun belirlendiğini aktardı. Abdulkadir Selvi, Başbakan Erdoğan’ın dinleme cihazlarını yerleştiren kişiler hakkında “paralel yapı ile bağlantıları da ortaya çıktı” dediğini de aktardı.

Abdulkadir Selvi, CNN TÜRK'te yayınlanan Dört Bir Taraf Programı'nda konuştu. Selvi’nin Başbakan Erdoğan’ın açıklamasını şöyle aktardı:

“Bugün sabah Ak Parti Genel Merkezi’nde Sayın Başbakan’ın Milletvekilleri ile bir toplantısı vardı. Ve Başbakan orada, yarın zannediyorum gazetelerin birinci sayfalarında yer alacak, ‘böcek’le ilgili açıklamalar yaptı. Ve dedi ki, ‘Böceği kimlerin koyduğu tespit edildi. Onların yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı, bu böceği koyan isimlerin. Yurtdışına kaçtığı tespit edildi.’ İsim demiyor, isimler diyor. ’Ve onların paralel yapı ile bağlantıları da ortaya çıktı.’”

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