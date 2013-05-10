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Başbakanlık ofisi önünde gazlı müdahale

Başbakan Erdoğan’ın Akil İnsanlar Heyeti ile görüşme yapacağı Dolmabahçe’deki çalışma ofisine bir grup protesto amacıyla yürümek isteyen gruba polis müdahale etti

10 Mayıs 2013 00:38

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Akil İnsanlar Heyeti ile görüşme yapacağı Dolmabahçe'deki çalışma ofisine yürümek isteyen 3 TGB'liyi pois gözaltına alırken duruma tepki gösteren 25 kişilik grup biber gazlı müdahale ile dağıtıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Akil İnsanlar Heyeti ile görüşme yapacağı Dolmabahçe’deki çalışma ofisine bir grup protesto amacıyla yürümek istedi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede ofisin Dolmabahçe Sarayı tarafında üç TGB’li ofise doğru yürümek istedi. Polis üç kişiyi geri püskürtürken protestocular "TGB susmayacak", "Vatan elden gidiyor" sloganları attı. Polis daha sonra üç TGB'liyi Dolmabahçe sarayının yol üzerindeki kapısı önünde gözaltına aldı. Bunun üzerine yolun karşısında bekleyen 25 kişilik grup ellerindeki bayraklarla polis aracına koşarak arkadaşlarını kurtarmak istedi. Bu sırada yaşanan arbede sonrası polis ekipleri biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı.

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