Başbakanlık ofisi önünde arbede

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde eylem yapan SDP üyelerine polis müdahalesine eylemciler karşılık verdi.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde eylem yapan SDP üyelerine polis müdahalesine eylemciler karşılık verdi.

Zeki Günal'ın Doğan Hber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde eylem yapan SDP üyesi gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede göstericilerden 6'sı gözaltına alındı.

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi yaklaşık 25 kişilik grup, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde başlatılan kitap sınırlamasını protesto için Beşiktaş 'ta bulunan Başbakanlık Çalışma ofisi önünde eylem yapmak istedi.

Basın açıklaması yapan grup daha sonra oturma eylemine başladı. Bu sırada gruba polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında arbede yaşandı. Grup üyeleri polise bayrak sopaları ile vurarak direndi. Direnen eylemcilerden 6'sı yaka paça gözaltına alındı. Diğer eylemciler ise koşarak uzaklaştı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.