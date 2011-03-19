-BAŞBAKANLIK NÖBETÇİLERİNE YENİ KIYAFET ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan ''Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımında görev alan personele, karşılama ve merasimlerde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak bir takım tören üniforması ile teçhizatı verilir'' hükmü ''Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı ile Başbakanlık ihtiram nöbetlerinde görev alan personele, karşılama, merasim ve ihtiram nöbetinde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak yazlık ve kışlık iki takım tören üniforması ile bir takım teçhizatı verilir'' şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan değişiklikle de Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı ve Başbakanlık ihtiram nöbetçilerinin ceketlerinin yazlıkları beyaz, kışlıkları ise parlament mavisi, beyaz parlak kumaş olan fularları da koyu lacivert parlak kumaştan olacak. Beyaz gümüş renkli metal olan ceket, pardesü, apolet ve cepler üzerindeki düğmelerde sarı renkte metalden yapılacak. Bu nöbetçilerin tişörtleri beyaz, kazakları koyu lacivert, şapkaları da yazın beyaz, kışın da pantolonlarının renginde olacak.