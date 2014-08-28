Başbakanlık Müsteşarı Kasırga’dan tartışılan adliye ziyareti

2007 seçimleri öncesinde tarafsız Adalet Bakanı da olan Kasırga’nın Samsun Adliyesi’ne uğradığı ve hakim ve savcılarla toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantının gündeminin yaklaşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimi olduğu ileri sürüldü.

Hakim ve savcıların üye olduğu Adalet.org sitesinde yoğun tartışmalar neden olan bu ziyaretle “HSYK seçimlerinde Yargı Birliği Platformu adaylarına oy verilmesinin amaçlandığı” yorumları yapıldı.

Davutoğlu’ndan HSYK mesajı

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aday göstermesinden sonra AKP Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu da bugün AKP 1. Olağanüstü Kongresi’nde yaptığı konuşmada Fethullah Gülen cemaatinin ağırlığı olduğu ileri sürülen HSYK seçimlerine dair şu ifadeleri kullandı:

"12 Ekim'de HSYK seçimleri var. Öyle bir hava estiriliyor ki, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha önemli. HSYK seçimleri mesleki bir seçimdir. Ama birileri 'Geçmişteki gibi kendi otoritemizi kurarsak, tek bir çevreye ait olan HSYK oluşturursak, bu HSYK milletin seçtiği hükümet üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durur. Hiçbir kılıç milletin iradesinden güçlü değildir. Bir kez daha buradan HSYK seçimlerine girecek vicdan yüklü yargı mensuplarına sesleniyorum; Yargının tek bir çevrenin otoritesi altına girmesine izin vermeyin. Böyle olursa ilk önce siz mağdur olacaksınız. Onun için 12 Ekim seçimlerine olması gerektiğinden fazla önem verilmemelidir.Yargının bağımsızlığı aynı zamanda kendisini domine etmeye çalışan güçlere karşı bağımsızlığıdır."

‘Paşaların en yakışıklısı’

Fatih Kasırga’nın, Ergenekon davası şüphelilerinden ve telefonları dinlenen emekli Jandarma Tuğgenerali Veli Küçük ile yaptığı bir görüşmesi davanın iddianamesine yansımıştı. İddianameye göre Kasırga, Küçük’e ithafen “Paşaların en yakışıklısı” ifadesini kullandı.