Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı istifa etti

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla açılan dava nedeniyle, önceki gün istifasını verip, yıllık izne ayrıldı.

Emek'in, Galip Öztürk soruşturmasında suç örgütü oluşturmakla suçlandığı ve hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendiği, önceki gün mahkemece kabul edilen iddianamede yer almıştı. İddianamede hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Emek, 59 numaralı sanık olarak yer alıyor.

İki gün önce tamamlanan iddianamede hakkındaki suçlamalar nedeniyle büyük şok yaşayan Emek'in, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'ya istifasını sunarak, hakkındaki işlemi beklemeden yıllık izne ayrılması, Başbakanlık'ta şok etkisi yarattı.



Suçlamalarda naklanmadan kalamam



Gülümhan Gülten'in Vatan'daki haberine göre; kimseyle konuşmayan ve yakın çevresi dahil kimsenin telefonlarını yanıtlamayan Emek'in, "Başbakanlık makamını yıpratmamak amacıyla, hakkımdaki her türlü suçlamadan aklanmadan bu makamda kalmam doğru olmaz" diyerek ayrıldığı belirtildi. Öte yandan Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın, henüz istifayı kabul etmediği ve yakın çevresine "ikna edeceğiz" dediği öğrenildi.



59 numaralı sanık



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından Metro Turizm'in sahibi işadamı Galip Öztürk ve Başbakanlık Müşteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek'in de aralarında bulunduğu 70 şüpheli hakkında çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak suçlamasıyla hazırlanan 377 sayfalık iddianame, İstanbul Bölge 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 gün önce kabul edildi. İddianemede Galip Öztürk'ün 55 yıldan 145 yıla kadar, Abdülkerim Emek'in ise 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Emek iddianamede, 59 numaralı sanık olarak yeralıyor.



Suçlamalar ağır



Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Emek, örgüte yardımla, örgüt yöneticilerinin talimatlarını yerine getirmek, örgütün haksız çıkar elde etmesi için yardımcı olmakla suçlanıyor. Abdülkerim Emek'e yönelik suçlamalar arasında gelişmelerden örgüt yöneticilerine bilgi vermek, çıkar amaçlı örgütün üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak da bulunuyor. Emek'in, SPK üye ve 2. başkanlığı sırasında SPK kararlarını örgüt lehine etkilediği de yer alıyor.



'Söylemem, siz de yazmayın'



Soruşturma için 3 Mayıs'ta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Emek, konuyla ilgili VATAN'ın sorusu üzerine, "Evet ifade verdim. Ama bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Soruşturmanın gizliliği sözkonusu" demişti. "İfadeyi şüpheli sıfatıyla mı verdiniz?" sorusuna ise Emek, "Hiçbir bilgi veremem, kesinlikle hiçbir şey söylemem. Bu soruşturma gizli bir soruşturma. Siz de bunu soramazsınız, yazmayın da" karşılığını vermişti.



Savcı tutuklamadı



Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk geçtiğimiz aylarda bir operasyonla gözüaltına alınmış ve organize suç örgütü kurmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Ardından soruşturmanın genişlemesiyle Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Abdulkerim Emek de "organize suç örgütü üyesi" şüphesiyle soruşturmaya dahil olmuştu. Emek'in SPK üyeliği sırasında Galip Öztürk'ün borsada yaptığı iddia edilen manipülasyonlara ilişkin kendisine gelen dosyaları hasır altı ettiği iddiası soruşturuldu. İddiaya göre, Emek görevdeyken SPK müfettişleri Galip Öztürk'ün Van Et isimli şirketiyle ilgili bazı ihbarlar üzerine inceleme yaptı. Dosyada manipülasyon suçlamasına ilişkin tespitler yer aldı. Bu durumda dosyanın Kurul gündemine gelmesi sözkonusu oldu. Dosya müfettişler tarafından 2. Başkan Emek'e teslim edildi. Ancak dosya kurul gündemine gelmedi. Emek'in bu dosyayla ilgili işlem yapmayarak dosyayı hasıraltı ettiği iddia ediliyor. Savcının 3 Mayıs'ta Beşiktaş adliyesinde Emek'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Ancak herkesin tutuklandığı davada Emek tutuklanmadı ve serbest bırakıldı.



Abdülkerim Emek kimdir?



Emek, SPK'da 2005'ten 2009'a kadar kurul üyeliği yaptı. 2009'dan 2011 tarihine kadar da SPK üyeliğine 2. Başkanlık görevi de eklendi. Emek, Şubat 2011'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun olan Emek, İngiltere'de Hull Üniversitesi’nde Finansal Yönetim Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1987 yılında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman ve Baş uzman olarak çalıştıktan sonra 2 Şubat 2005 tarihinde SPK Üyeliği görevine başlamış, 09 Eylül 2009 tarihinde Kurul İkinci Başkanlığı’na atanmıştır. 02 Şubat 2011 tarihine kadar bu görevi sürdüren Sayın Emek, 4 Şubat 2011 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.