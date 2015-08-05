Başbakanlık logosu yenilendi; işte detaylar...

Başbakanlık logosu yenilendi. Soft altın renginde, ortasında Türk bayrağı bulunan logonun kenarlarındaki motiflerin güneşi ve iç içe geçmiş Selçuklu yıldızlarını betimlediği belirtildi.

Başbakanlık için tasarlanan yeni logo, Çankaya Köşkü'nün 1 No'lu ana kapısına ve Köşk'ün dış duvarlarına asıldı. Başbakanlığın yeni kurumsal kimlik çalışması kapsamında hazırlanan soft altın rengindeki logonun, kenarındaki motiflerin güneşi ve iç içe geçmiş Selçuklu yıldızlarını betimlediği belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu da andıran logonun ortasında Türk bayrağı yer alıyor. 64 köşesi bulunan yeni Başbakanlık logosunda her köşenin ayrı bir etik değeri simgelediği de belirtiliyor.