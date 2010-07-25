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Spor

BAŞBAKANLIK KUPASI ''INSPECTOR''UN İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2010 20:53

-BAŞBAKANLIK KUPASI ''INSPECTOR''UN İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - At yarışlarında 59. Başbakanlık Kupası'nı jokey Halis Karataş'ın bindiği ''Inspector'' isimli safkan kazandı. Veli Efendi Hipodromu'nda 2 bin metre çim pistte 3 ve daha yukarı yaşlı 8 İngiliz safkanın yarıştığı mücadelede Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ''Inspector'', 2.02.87'lik dereceyle yarışı önde bitirdi. ''Inspector''un ardından Nurettin Şen'in bindiği ''Adonise'', 2.03.10'lik derecesiyle ikinci, jokey Selim Kaya'nın bindiği ''Kurtiniadis'', 2.03.29'lik derecesiyle üçüncü ve jokey Erhan Yavuz'un bindiği ''Ateşin Kızı'' ise 2.03.33'lik derecesiyle dördüncü oldu.  Koşunun birincisi olan ''Inspector''un sahibi Hayrullah Doğan 260 bin lira ödülün sahibi olurken, ikinci ''Adonise''nin sahibi Hayrettin Karamazı 104 bin lira, üçüncü ''Kurtiniadis''in sahibi Kemal Kurt 52 bin lira ve dördüncü ''Ateşin Kızı''nın sahibi Faruk Ateş 26 bin lira para ödülü kazandı. -KUPAYI DEVLET BAKANI ÖZAK VERDİ- 59. Başbakanlık Kupası'nda birinci olan ''Inspector''un sahibi Hayrullah Doğan'a kupayı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı vekaleten Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak verdi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Behçet Homurlu da ''Inspector''un jokeyi Halis Karataş'a bir plaket sundu.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Vedat Mirmahmutoğulları ise ''Inspector''un antrenörü Atakan Şıvgın'a plaketini verdi.

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