-BAŞBAKANLIK KOŞUSU YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - At yarışlarında 59. Başbakanlık Kupası Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kazanan atın sahibine kupasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak verecek. Üç ve daha yukarı yaşlı safkan 8 İngiliz atının katılacağı yarış, çim pistte, 2 bin metre mesafede koşulacak. Başbakanlık Kupası Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 260 bin lira olarak belirlendi.