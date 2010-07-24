T24 LogoT24 Logo
Spor

BAŞBAKANLIK KOŞUSU YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

24 Temmuz 2010 13:58

-BAŞBAKANLIK KOŞUSU YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - At yarışlarında 59. Başbakanlık Kupası Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kazanan atın sahibine kupasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak verecek. Üç ve daha yukarı yaşlı safkan 8 İngiliz atının katılacağı yarış, çim pistte, 2 bin metre mesafede koşulacak. Başbakanlık Kupası Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 260 bin lira olarak belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24