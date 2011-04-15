-BAŞBAKANLIK KORUMASIYIM DİYEREK DOLANDIRDI KOCAELİ (A.A) - 15.04.2011 - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kendilerini Başbakanlık koruması ve avukat olarak tanıtarak fabrika kuracaklarını söyleyip dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öne sürülen 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı Alınan bilgiye göre, Başiskele'de kendisini Başbakanlık koruması olarak tanıtan Erol Ç, ''Seçkin Karadede'' adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve polis kimliğiyle 2 gün önce bir villa kiraladı. İlçede köpek maması üretim fabrikası kuracaklarını söyleyen Erol Ç. ve kendisini avukat olarak tanıtan eşi Aslı Ç'nin durumlarından şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evde bulunan Erol Ç, eşi Aslı Ç, Oya F, Erhan Y. ve Nurcan Ç'yi gözaltına aldı. Erol Ç'nin üzerinde ''Seçkin Karadede'' adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve polis kimliği, eşi Aslı Ç'de ''Güler Gül'', Erhan Y'de ise ''Halit Halvacı'' adlı düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi. Kullandıkları cipin plakası da sahte olan zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada ise dolandırmak istedikleri vatandaşların kendilerine güvenmesini sağlamak için polis kıyafeti ve avukat cübbesiyle çektirmiş oldukları fotoğraflar bulundu. Evdeki aramada ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, çok sayıda nüfus cüzdanı, çok sayıda polis kimliği fotokopisi, 1 adet polis üniforması, 1 adet avukat cübbesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından, ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''evrakta sahtecilik'' suçlarından çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlılardan Aslı Ç. ve Erhan Y. hakkında yakalama emri bulunduğu bildirildi. Bu arada zanlıların evlerinde 15 köpek beslediği öğrenildi.