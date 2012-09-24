Başbakanlık koruma ekibi değişiyor

Başbakanlık koruma ekibinde değişiklik devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yakın korumasında görev yapan 5 ekip amiri ve 4 emniyet müdürü görevden alındı.

Bu ekiplerde yer alan polis memurlarının da değişmesi bekleniyor. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’ndaki değişiklik geçen ay başladı. İlk olarak Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Yerine de Emniyet Müdürü Ramazan Bal getirildi. Erdoğan’ın 5 yıl süre ile yakın koruma müdürlüğünü yapan Zeki Bulut da Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne kaydırıldı. Bu göreve de Emniyet Müdürü Muhsin Köse atandı.

Son yapılan değişikliklerle Erdoğan’ın yakın korumasını yapan Ankara’da 4, İstanbul’da 1 olmak üzere 5 ekibin de tamamı değiştiriliyor. Öncelikle ekip amirleri ve bağlı 4 şube emniyet müdürünün yerleri değiştirildi. Yeni atanan ekip amirleri kendi kadrolarıyla çalışmak istediği için elektronik destek birimi, İstanbul ve Ankara’da bulunan konutlarda görev yapanlar dahil, yakın koruma ekibinde görevli yaklaşık 300 polis memurunun da başka görevlere atanacağı belirtildi. Başbakanlık yakın korumada görev yapacak yeni polis memurlarının seçimi tamamlandı. Gerekli güvenlik prosedürleri tamamlanan bu memurlar, özel yakın koruma eğitimi ve ileri sürüş teknikleri eğitimi almaya başladılar. Yeni ekibin eğitim süreci tamamlanana kadar eski ekip görev yapmaya devam edecek. Eğitimlerini tamamlayan yeni korumalar da eskileriyle aralıklı olarak değiştirilerek bir güvenlik zafiyetinin oluşmasının önüne geçilecek.