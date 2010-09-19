T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakanlık konutunda güvenlik zirvesi

Başbakanlık Resmi Konutu'nda Başbakan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen sürpriz güvenlik zirvesi sona erdi.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan sürpriz güvenlik zirvesinde, ''Terörle mücadeledeki son gelişmelerin ele alındığı, iç ve dış güvenlik konularının ayrıntılı olarak değerlendirildiği'' bildirildi.


Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen zirvenin ardından Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının, Genel Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı olduğu bildirildi.  Açıklamada, ''Toplantıda, terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınmış, ülkemizin iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir'' denildi.


Toplantıya katılan isimler ise şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24