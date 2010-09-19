Başbakanlık konutunda güvenlik zirvesi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan sürpriz güvenlik zirvesinde, ''Terörle mücadeledeki son gelişmelerin ele alındığı, iç ve dış güvenlik konularının ayrıntılı olarak değerlendirildiği'' bildirildi.





Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen zirvenin ardından Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının, Genel Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı olduğu bildirildi. Açıklamada, ''Toplantıda, terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınmış, ülkemizin iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir'' denildi.





Toplantıya katılan isimler ise şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş



