Başbakanlık, ilk 5 ayda bütçesinin yüzde 90'ını kullandı

Maliye'nin açıkladığı bütçe istatistiklerine göre, Başbakanlık'a ayrılan 926 milyon liralık 2015 yılı ödeneğinin 839 milyonu Mayıs ayı itibariyle tüketildi. Başbakanlık, 7 Haziran seçimleri öncesinde, 2015 yılı için ayrılan bütçenin yüzde 90'lık bölümünü harcadı.

Zaman gazetesinden İsa Sever'in haberine göre, birçok bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu bütçeden ayrılan ödeneğe uygun harcama yaparken bütçesini beş ayda bitiren Başbakanlık, yıllık ödeneğin yüzde 90'ını mayıs itibarıyla tüketti. Maliye'nin açıkladığı bütçe istatistiklerine göre, 2015 ödeneği 929 milyon lira olan Başbakanlık, seçim öncesini kapsayan ilk beş ayda 839 milyon lira harcadı. Başbakanlık, geçen yıl da 2 milyar 310 milyon liralık giderle kendine ayrılan 933 milyonluk ödeneği yüzde 150 oranında aşmıştı.

Başbakanlık bütçesinde en yüksek pay ise nereye harcandığı bilinmeyen örtülü ödeneğe ait. ‘Gizli hizmet giderleri' adıyla gösterilen harcamalarda büyük artış yaşanıyor. 2014'ün ilk 5 ayında 425 milyon lira olan giderler bu yılın aynı döneminde 628 milyona yükseldi. AKP iktidarlarındaki toplam harcama, 8 milyar TL'ye yaklaştı. Önceki başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit, görev yaptıkları 10 yılda 312 milyon TL kullandı.

Yılın yarısına varmadan bütçe tükendi

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe istatistiklerinde hangi kurumun ne kadar harcama yaptığına yönelik veriler de ayrıntılı olarak yer aldı. Aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerin 2015 yılı toplam başlangıç ödeneği 464 milyar 163 milyon 399 bin liraydı. Ocak-Mayıs arasını kapsayan ilk 5 ayda bu ödenekten yapılan toplam harcama 192 milyar 865 milyon 931 bin lira oldu.

Birçok kurum başlangıç ödeneğine uygun harcama yaparken Başbakanlık'ın bütçesinde olağanüstü sapma dikkat çekti. Başbakanlık için 2015 bütçesinden ayrılan ödenek 929 milyon 119 milyon liraydı. Ancak henüz yılın yarısı bile dolmadan bu rakama çok yakın miktarda harcama yapıldı. Başbakanlık Ocak ayında 120 milyon 209 bin, Şubat'ta 340 milyon 481 bin, Mart'ta 155 milyon 628 bin, Nisan'da 32 milyon 88 bin ve Mayıs ayında 191 milyon 224 bin lira harcama yaptı. Başbakanlık'ın Ocak-Mayıs arası toplam harcama miktarı ise 839 milyon 630 bin lira oldu.